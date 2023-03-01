قام الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير بالوقوف على طريق مخطط آل يعلى في مركز تندحة شرق المنطقة، بحضور عدد من قيادات محافظة خميس مشيط.

وجاء ذلك استجابة لطلب من مواطن، حيث وجه الأمير تركي بن طلال بتصحيح مسار الطريق ليكون المخطط نموذجًا لبقية القرى على مستوى المنطقة، شاملاً تنفيذ حديقة متعددة الأغراض، وفق معايير المشهد الحضري.

ووقف تركي بن طلال ميدانيًا على طريق مخطط آل يعلى، وذلك بحضور محافظ خميس مشيط ورئيس بلدية المحافظة ورئيس مركز تندحة، وزار منزل المواطن، ووجه بأن يتضمن المخطط ممشى وملعبا لكرة القدم.