كشفت شركة سابك السعودية (SABIC)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:

1: متخصص التميز في الموارد البشرية:

– درجة البكالوريوس في الأعمال أو الموارد البشرية أو مجال ذي صلة (بما في ذلك التمويل والإحصاء) (يفضل الماجستير)

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجالات ذات الصلة.

2: عالم موظفين ، MEA (أخصائي NMR):

– الخبرة : 10-15 عامًا من الخبرة العملية في التعامل مع أدوات الرنين المغناطيسي النووي وفهم متعمق لتطبيق الرنين المغناطيسي النووي للتوصيف الهيكلي للبوليمرات والجزيئات الصغيرة في بيئة أكاديمية أو صناعية.

وأشارت سابك إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال :

متخصص الموارد البشرية .

عالم موظفين.