كشفت مرسيدس عن استدعاء واسع جديد لسيارات جي كلاس لمشكلة في الأسلاك التي قد تحتك بمكونات في السيارة، ما قد يؤثر على أداء أنظمة منع انغلاق المكابح والتحكم الإلكتروني في الثبات.

وأوضحت أن الاستدعاء يشمل 26,116 سيارة جي كلاس، والغريب أن مرسيدس انتبهت للمشكلة منذ عام بالضبط في فبراير 2022، عندما بدأت باستلام تقارير وشكاوى من ملاك جي كلاس عن ملاحظة إضاءات تحذيرية لأنظمة منع انغلاق المكابح والتحكم الإلكتروني في الثبات.

واكتشفت مرسيدس بعد التحقيق أن السبب هو تخلخل الأسلاك واحتكاكها بمبرد ثانوي والإضرار به، وبدأت مرسيدس بإضافة حماية خاصة للمبردات في سيارات جي كلاس التي تم صنعها بعد تلك الفترة.

والجدير بالذكر أن مرسيدس لم تسجل أي حوادث أو إصابات بسبب المشكلة حتى الآن، وستبدأ مرسيدس بالتواصل مع ملاك السيارات المتضررة بداية من أبريل القادم للقدوم للوكالة وصيانة السيارة.