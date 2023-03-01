أكدت تقارير صحافية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهم بإنفاق هائل من مال غير مشروع، لتوفير رغد من العيش الفاخر لعشيقة معروفة بلقب “ملكة روسيا غير المتوّجة”.

وذكر موقع معارض روسي، أن Alina Kabaeva البالغة 39 حاليا، تملك بالسر مجموعة عقارات، يحسدها عليها حتى المحسود مثلها، عددها 22 عقارا، مجموع قيمتها يزيد عن 120 مليونا من الدولارات.

ويعد بين ما تملكه نجمة الجمباز السابقة، شقة “بنتهاوس” في مجمع Ideal House السكني في أرقى منطقة بمدينة Sochi الشهيرة كمنتجع فاخر على ساحل البحر الأسود، ويؤكد عاملون في حقل العقارات أنها الأكبر بروسيا، فطولها 124 مترا، ودفع بوتين 12 مليون دولار في 2011 لتمتلكها “ألينا كاباييفا” وفق الوارد بالسجلات العقارية، ثم سجلها بعد 4 أعوام باسم ابن أخيه ميخائيل شيلوموف.

وأشار الموقع إلى أن في أعلى المبنى الى اليسار، تملك كاباييفا شقة بمدينة سوتشي طولها 124 مترا، اشتراها بوتين في 2011 بـ 12 مليون دولار، وسجلها في 2016 باسم ابن أخيه، بينما في تلك الشقة المحتوية على 20 غرفة نوم، ما يتيح لساكنيها طلة بانورامية على البحر الأسود.

وأوضح أن فيها سينما أيضا، وغرفة بلياردو ومعرض فني وبار وصالة للتمارين الرياضية وساونا وحمام تقليدي وساحة فناء للاسترخاء على الطراز الياباني، كما أن في الشقة جاذبيات أخرى كثيرة تتمتع بها الحائزة على مدالية ذهبية بدورة سابقة للألعاب الأولمبية.