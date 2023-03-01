أكد نجم نادي النصر السابق يوسف خميس، أن علاقة الأندية مع اللاعبين القدامى غير جيدة وتقتصر على دعوة لحضور بعض المباريات.

وقال يوسف خميس، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن العلاقة يجب أن تكون أزلية بين اللاعب وناديه، وهناك أندية على مستوى العالم تضع نجومها السابقين في مراكز مسؤولة بالنادي.