أكد نجم نادي النصر السابق يوسف خميس، أن علاقة الأندية مع اللاعبين القدامى غير جيدة وتقتصر على دعوة لحضور بعض المباريات.
وقال يوسف خميس، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن العلاقة يجب أن تكون أزلية بين اللاعب وناديه، وهناك أندية على مستوى العالم تضع نجومها السابقين في مراكز مسؤولة بالنادي.
فيديو | نجم الكرة السعودية يوسف خميس: علاقة الأندية مع اللاعبين القدامى غير جيدة وتقتصر على دعوة لحضور بعض المباريات#المنتصف pic.twitter.com/xa4PcHNbHA
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 28, 2023
علاقة الأندية مع اللاعبين القدامى غير جيدة