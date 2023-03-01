قررت الشرطة الهندية، الأسبوع الماضي، إنهاء الحبس الاختياري لسيدة قررت أن تظل وابنها في منزلهما ثلاث سنوات دون مغادرته خوفاً من إصابتها وابنها بـ«كوفيد 19».

وبقيت مونمون ماجي وابنها البالغ من العمر 10 أعوام، محبوسين في منزلهما بمدينة جوروغرام بولاية هاريانا الهندية ثلاث سنوات، وبعد مكالمة أجراها سوجان، زوج ماجي، تدخلت الشرطة، وأنهت القصة الغريبة.

وتفاجأت الشرطة عندما ذكر سوجان، أن زوجته منعت دخوله المنزل منذ 3 سنوات، خوفاً من إصابتها وابنها بكورونا. ومنذ ذلك الوقت، يقيم الزوج في منزل منفصل.