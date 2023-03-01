رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء لاعب كرة القدم الإسباني السابق بيلايو نوفو عن عمر يناهز 32 عاما، بعد أن دهسه قطار بمدينة أوفييدو بالشمال الغربي للبلاد.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن لاعب خط وسط الدرجة الثانية السابق في صفوف إلتشي وكوردوبا ولوغو وألباسيتي، سحق حتى الموت على سكة الحديد.

وقالت أن الشرطة الإسبانية فتحت تحقيقًا لمعرفة إن كانت وفاة اللاعب “طبيعية”، أو انتحارا.

يُذكر أن نوفو تحول إلى رياضة التنس على الكراسي المتحركة قبل خمس سنوات بعد حادثة سقوط مروعة من الطابق الثالث في فندق فريق الباسيتي بشمال شرق مدينة ويسكا في مارس 2018.