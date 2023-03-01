وجه مدير التواصل في تطبيق المطار عبد الله خوجه، نصائح للتقليل من أسعار تذاكر الطيران.

وقال عبدالله خوجه، عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “لا تسافر في عطلة نهاية الأسبوع اسبقها بيوم أو يومين لتجد أسعارا مناسبة”.

وأشار إلى أن يوم الخميس الطلب يكون مرتفعًا وعدد الرحلات عاليًا لذلك يزداد السعر في الوقت الذي تنطلق فيه عدد رحلات محدودة من الرياض إلى جدة، لافتًا إلى أن إخفاء الموقع الجغرافي لا يفيد في خفض الأسعار.