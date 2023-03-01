طالب المهتم في الشأن العقاري مطر الشمري، المقترضين سابقًا بنظام الإجارة بسرعة طلب تعديلها بالتواصل مع البنك والتحول لنظام المرابحة للاستفادة من تثبيت نسبة الفائدة.

وقال الشمري خلال مداخلة على قناة الإخبارية، أن المقترضين على نظام الإجارة (المتغير) سيستفيدون من تثبيت سعر الفائدة.”

وأضاف:” أن الذي كان معمول به سابقًا هو تغير نسب الفائدة وكان ذلك مرهقًا للمقترضين.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أعلنت خفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة؛ بهدف دعم التسعير العادل.