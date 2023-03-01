أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن قتِل ضابط وإصابة اثنان (ضابط ومجند) من الجيش المصري، كما قتِل أحدُ المهربين، خلال إحباط عملية تهريب للمخدرات في جنوب سيناء.

وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبدالحافظ، أن قوات حرس الحدود بجنوب سيناء نجحت فى إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.

ومن جانبه، قال المتحدث العسكري، في بيان، أنه أثناء مرور إحدى الدوريات التى تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق تم الاشتباه في إحدى العربات وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية؛ ما أدى إلى التعامل معها .

وأسفر الاشتباك عن مصرع أحد المهربين واستشهاد ضابط، وإصابة ضابط وجندي.

وتستمر جهود القوات المسلحة المصرية في تأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب.