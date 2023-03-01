قام عضو جمعية الادخار نزار العوفي، بدعوة المواطنين إلى تغيير سلوكياتهم في العيديات مع قرب شهر رمضان وعيد الفطر.وقال العوفي، خلال مداخلة على برنامج “الراصد”: لابد أن يكون لديك هدفًا ماليًا مشتركاً مع أفراد أسرتك .

وأضاف : “أنه يجب أن يكون هناك مواءمة لتحديد أن لدينا مصروف زيادة في رمضان والعيد.

وتابع: لو ادخرنا جزءً من راتبنا أو الالتحاق بعمل مرن خاصة الأشخاص الذين لا يعملون في قطاعات حكومية كي يدخلون راتبا إضافيا حتى يتناسب مع الصرف الإضافي الذي يحدث في هذا الشهر.

كما أنه حذّر من السلوكيات القديمة، لافتًا أن الهدايا والعيديات ليس من الضروري أن تكون بالمئات والآلاف قائلاً:” العيدية تكون 10 أو 20 ريالاً.