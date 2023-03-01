أفادت الشرطة البيروفية بأنها عثرت على مومياء يقدر عمرها ما بين 600 إلى 800 عام، في حقيبة تبريد لتوصيل الطعام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويُشار إلى إنه تم العثور على المومياء مع رجل يبلغ من العمر 26 عاما، وكان يحمل حقيبة خاصة بأحد تطبيقات توصيل الطعام الشهيرة في أميركا الجنوبية.

وأظهرت صور أن المومياء المكتشفة كانت في وضع الجنين داخل حقيبة التسليم حمراء اللون.

ووصف الرجل المومياء بأنها “مثل صديقته الروحية”، وقال: “إنني أعتني بها في المنزل، هي في غرفتي وتنام معي”.

وأفاد مسؤول حكومي، بأن المتهم سيبقى رهن التوقيف بينما ينظر المحققون في القضية.

وصنفت المومياء كأصل ثقافي وطني، وهي الآن في عهدة وزارة الثقافة.

واشتملت المواقع الأثرية للعديد من الحضارات التي نشأت قبل وبعد إمبراطورية الإنكا، وتم العثور على العديد من المومياوات سابقا في البلاد.

واكتشف علماء الآثار في 2021 مومياء يقدر عمرها بين 800 و1200 عام في موقع بالقرب من العاصمة ليما.