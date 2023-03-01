شارك ضباط ورجال إطفاء صورًا مروعة تتعلق بحادث تحطم طائرة هليكوبتر أودى بحياة نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي برايانت وابنته البالغ عمرها 13 عامًا؛ مما قضى على مقاطعة لوس أنجليس أن تدفع نحو 29 مليون دولار لأرملة برايانت، لتسوية الدعوى القضائية.

وأوضح لويس لي، محامي فانيسا برايانت، أرملة كوبي: “يمثل اليوم تتويجًا ناجحًا لمعركة السيدة برايانت الشجاعة لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا التصرف البشع. قاتلت فانيسا من أجل زوجها وابنتها وجميع أفراد المجتمع الذين تعرضوا لتصرفات مشابهة تنم عن عدم احترام”.

وقال “لي” وفق الفرنسية أن التسوية بلغت قيمتها 28.85 مليون دولارًا، وتشمل 15 مليون دولار مَنَحتها هيئة محلفين في محكمة اتحادية لـ”فانيسا” في أغسطس الماضي في القضية ذاتها، بعد أن تبين أن رجال إطفاء وضباطًا انتهكوا خصوصيتها وتسببوا لها في أزمة نفسية.

وكانت “فانيسا” قد رفعت دعوى قضائية ضد مقاطعة لوس أنجليس، زاعمةً انتهاك الخصوصية بعد اتهام ضباط ورجال إطفاء بمشاركة الصور المروعة للحادث في أماكن غير رسمية بما في ذلك حانة.