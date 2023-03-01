أوضحت المحامية والمستشارة القانونية أمل القحطاني، الإجراءات القانونية التي يتخذها العامل في حال تأخر الكفيل في سداد رواتبه لمدة 3 شهور .

وقالت القحطاني خلال لقائها على برنامج صباح السعودية:” إذا تم ثبوت عدم سداد الكفيل الراتب، يتجه العامل أول شيء إلى رفع دعوى عبر الخدمات الالكترونية لوزارة العمل ومن ثم يدخل على حسابه الخاص ليكُمل الإجراءات وبعد ذلك يتجه إلى مكتب العمل للتسوية الودية وإن لم تتم التسوية، يصدر خلال 4 أيام الحكم .

وأضافت :” أنه لا يوجد مدة محددة في القانون لاتخاذ إجراء حيال الكفيل، فمتى تم ثبوت عدم سداده يتم اتخاذ الإجراء القانوني .”

وفي السياق ذاته، أفادت القحطاني بأن من حقوق العامل المنزلي، نقل الكفالة دون علم الكفيل الحالي في حالات معينة وهي :

– عدم سداد الراتب لمدة 3 شهور.

– وجود إساءة للعامل من صاحب العمل أو أحد من أفراده .

– تأجيره في منازل أخرى .

وتابعت:” أن من واجب العامل على صاحب العمل أن يعمل بالأشياء المتفق عليها، وألا يفشي أسرار صاحب العمل بالإضافة إلى عدم الإساءة لصاحب العمل وأفراد أسرته.”