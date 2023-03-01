وجه أخصائي نفسي الأطفال، عبدالمحسن سالم، نصائح لاحتواء الطلاب المصابين بمرض السكري وتقليل التوتر عنهم خلال فترة الاختبارات.

وقال عبدالمحسن سالم، خلال برنامج “صباح السعودية”، أنه يجب اتباع أنماط أكل صحية وممارسة الرياضة والاهتمام بالحالة النفسية للطفل في المدرسة والتعامل معهم في فترة الاختبارات بطرق مختلفة عن الآخرين.

وأوضح الأخصائي النفسي، أنه أجرى تجربة اكتشف خلالها نسبة السكر في الدم لدى هؤلاء الأطفال أثناء أداء الاختبارات، ولكن عندما وضعهم في وضع مناسب وأكثر هدوءًا وبعيدًا عن التوتر انخفضت نسبة السكر في الدم بشكل مناسب جدًا.

ودعا وزارتي الصحة والتعليم بالعمل جاهدين في إقامة مشروع وطني لاحتواء هذه القضية لأبنائنا وأن تتعامل مع الجانب النفسي للطلاب الذين يعانون من السكري بما تقتضيه الحالة.