علقت المغنية الكولومبية شاكيرا، على حالها بعد انتهاء علاقتها بوالد طفليها لاعب الكرة الشهير جيرارد بيكيه في مقابلة جديدة مع الصحفي انريكيه اسيفيديو.

وقالت شاكيرا (47 عامًا)، أنها أصبحت “أقوى” منذ انفصالها عن بيكيه في يونيو الماضي، بعد علاقة دامت 11 عامًا، مضيفة: “زادت ثقتي بنفسي بعد الانفصال، وأصبحت لبؤة مسؤولة على طفلين “ساشا وميلان”.

وأضافت: “ظننت أن المرأة تحتاج رجلًا لتصبح كاملة، وحلمت بعائلة سعيدة فيها أب وأم وأبناء يعيشون تحت السقف نفسه، لكن لا أحد يستطيع تحقيق جميع أحلامه، فالحياة عوضتني بطفلين رائعين يملآن حياتي”.

وتابعت: “اعتمدت خلال سنوات حياتي الماضية على الرجال عاطفيًّا، ووقعت في الحب، لكن اليوم فهمت القصة من منظور آخر. فأنا كاملة بمفردي”، مضيفة: “عندما تضطر المرأة لمواجهة معارك الحياة، تصبح أقوى. لقد قبلت الخسارة، وأصبحت على يقين بأن الحياة لا تجلب لنا دائمًا ما نريد. أريد أن أكون قدوة لطفلي”.

واستطردت شاكيرا: “لم أكن أعلم أنني قوية، لطالما اعتقدت أنني أكثر هشاشة”، بينما هاجمت بشكل “غير مباشر” عشيقة بيكيه الجديدة كلارا شيا، قائلة: “هناك مكان في جهنم مهيأ للنساء اللواتي لا يقدمن الدعم لبعضهن بعضًا”.