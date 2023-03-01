أمر الملك تشارلز، ملك بريطانيا الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إخلاء مقر إقامتهما الملكي في “فروغمور كوتاج”، وذلك بعد نشر مذكرات spare التي قدم الأمير هاري فيها سلسلة من الادعاءات المثيرة ضد العائلة المالكة في المملكة المتحدة في يناير.

وأفادت مصادر صحفية بأن الملك تشارلز، سيمنح مقر إقامتهما إلى دوق يورك، الأمير أندرو الذي يسكن حاليًّا في مقر “رويال لودج”، وعُرض على أندرو مفاتيح منزل وندسور الأسبوع الماضي، ولكن أندرو يعارض هذه الخطوة.

ويُشار إلى أن هاري وميغان سيضطران إلى مغادرة موطنهما الوحيد المتبقي في المملكة المتحدة وإكمال انتقالهما بالكامل إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن ما إذا كان أندرو سينتقل إليه أم لا.

ويأتي ذلك بعد أن أطلق هاري سلسلة من الاتهامات ضد عائلته في مذكراته التي نُشرت في يناير والتي تضمنت وصف شقيقه ويليام بالعدو وأنه قام بضربه بسبب ميغان، كما اتهم كاميلا بتسريب قصص للصحافة، وتبع الكتاب قذائف مماثلة من هاري في المقابلة التلفزيونية الأمريكية.