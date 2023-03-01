كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

مساعد مدير مزرعة 2 (دواجن).

مدير التصنيع.

مشرف MRP (التصنيع).

مدير الفريق – DQA (التصنيع).

مساعد مدير المنتج.

مدير التسويق الرقمي (الشركات).

مشتري أول 2 (شركة).

محاسب (دواجن).

مدير مراقبة الأمن والاستجابة، وغيرهم.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدءاً من تاريخ 1 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة بقيّة التفاصيل من خلال الموقع .