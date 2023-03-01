كشف بنك اتش اس بي سي “HSBC” عن وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضح البنك، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: “مدير أول للموارد البشرية وCCD”، بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير، فضلا عن خبرة 7-9 سنوات، فضلا عن وظيفة مساعد تنفيذي للرئيس التنفيذي.

وأشار إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة عبر موقع لينكدإن لخدمات التوظيف