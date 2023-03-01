روى مقيم يمني موقف نبيل من عسكري أمن الطرق حدث أثناء عودته من الرياض، وأثناء سيره على طريق الرين .

وقال اليمني :” أوقفني أمن الطرق أثناء عودتي من الرياض على طريق الرين، وسألني إذ كنت بحاجة إلى مساعدة، وطلب مني أن أخذ قسطًا من الراحة “، مُشيرًا إلى أنه كان بحاجة للنوم .

وأضاف :” أنه بالفعل أخذ قسطًا من الراحة وعندما استيقظ في الصباح وجد سيارة أمن الطرق خلفه تحميه وتحرسه أثناء نومه وحتى الصباح .”

وأعرب اليمني عن سعادته وفخره بأمن المملكة وملوكها وشعبها قائلاً:” هذه البلد يا عالم بها خير ما يوصف، خير في ملوكها وأمنها وشعبها.. بها خير في كل مكان وأمان دائم .”

واستطرد :” والله هذه البلد نعشقها ونعشق ملوكها ورجال أمنها.. الخير فيهم بالدم .”

وفي السياق، دعا اليمني أن يحفظ الله هذا الوطن وأمرائه من كل مكروه وشر وأن يُديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار .