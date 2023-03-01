توفي الفرنسي جوست فونتين صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من كأس العالم، عن عمر يناهز 89 عاما.

وكان النجم الفرنسي سجل 13 هدفا في نسخة مونديال 1958 وهو الرقم الأعلى لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة.

ولعب فونتين 21 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، منها نصف نهائي نسخة 1958 سجل خلالها 30 هدفا، كما ارتدى قمصان الاتحاد الرياضي المغربي ونيس وريمس.

ولد فونتين في مدينة مراكش المغربية في 18 أغسطس عام 1933، وانتقل برفقة عائلته إلى مدينة تولوز الفرنسية، قبل أن يكشف في سن مبكرة عن موهبته في تسجيل الأهداف ومراوغة الكرة.