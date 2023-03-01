أثار توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، “للأفضل – The Best” خلال الحفل الذي جرى يوم الاثنين الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس ،حالة من الجدل.

وكان الـ”فيفا” اختار الفائزين بجوائز “The Best” في 9 فئات مختلفة، كما تم الكشف خلال الحفل عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2022.

وبعد نهاية الحفل أثار غياب الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، عن تشكيلة الأفضل في العالم خلال عام 2022، رغم أنه حصل على جائزة أفضل حارس في العالم لنفس العام، الكثير من التساؤلات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إثارة هذا التساؤل، حيث تشهد تشكيلة الأفضل في العام دوما غياب أحد اللاعبين الحاصلين على جائزة من جوائز “الأفضل”.

ويعود ذلك إلى أن جهة اختيار الفائزين بجوائز الأفضل في العالم “The Best”، ليست هي نفسها التي تقوم باختيار التشكيلة الأفضل في العام.