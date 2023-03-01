وجهت معتمرة عراقية الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين بعد إنقاذ زوجها من جلطة أثناء رحلة العمرة في حائل.

وقالت المسنة خلال مقطع فيديو متداول أن ” زوجها نام في الباص، وأصيب بجلطة وتم نقله إلى مستشفى في حائل”.

وأضافت : “الله يطول عمر الحكومة السعودية، ويحفظهم، ما قصروا معنا، ونقلوه من مستشفى إلى مستشفى، أنا ما كنت أقدر”.

من جانبه أشار طبيب، إلى أن هذه الحالة تعتبر من الحالات الطارئة التي يتم استقبالها طوال ال 24 ساعة.