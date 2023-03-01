استمرت ردود كريم بنزيما، نجم ريال مدريد على تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة “ذا بيست” أفضل لاعب في العالم 2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشكل غير مباشر.

ونشر بنزيما صورة من أحد الحسابات الداعمة له، مستعرضا فيها أرقامه البارزة والبطولات التي توج بها خلال عام 2022، وهو الأمر الذي اعتبره المتابعون رسالة غير مباشرة لـ”فيفا” بأحقية النجم الفرنسي بالجائزة.

وكان بنزيما نشر قبلها “قصة” ساخرة على حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام” تتضمن فيديو ساخر لشخص يقول: “أنتم كاذبون”، وعلق: “تصبحون على خير!”.

يذكر أن ليونيل ميسي تفوق على كل من الثنائي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي حل ثالثا، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.