أكد الباحث المتخصص في التاريخ السعودي الدكتور سعد العريفي أن العلم رمز لوحدة وأصالة ‎السعودية ويمتد عبر 300 سنة.

وأوضح أنه تم اختيار يوم 11 مارس من عام نظراً لأن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم.

وأشار “العريفي” إلى أن اللون الأخضر في العلم السعودي يدل على النماء فيما يدل السيف على القوة والعدل.