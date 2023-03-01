أكد الباحث المتخصص في التاريخ السعودي الدكتور سعد العريفي أن العلم رمز لوحدة وأصالة ‎السعودية ويمتد عبر 300 سنة.

وأوضح أنه تم اختيار يوم 11 مارس من عام نظراً لأن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم.

وأشار “العريفي” إلى أن اللون الأخضر في العلم السعودي يدل على النماء فيما يدل السيف على القوة والعدل.

#نشرة_الرابعة | الباحث المتخصص في التاريخ السعودي الدكتور سعد العريفي: العلم رمز لوحدة وأصالة #السعودية ومن هنا تأتي أهمية #يوم_العلم pic.twitter.com/5qjgUfxw3h — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 1, 2023

#نشرة_الرابعة | ماسبب تحديد يوم 11 مارس من كل عام يوما لـ #يوم_العلم pic.twitter.com/hRUULppdG7 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 1, 2023