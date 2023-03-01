سلط تقرير الضوء على مشكلة الحفر الموجودة في بعض الشوارع في حدوث تلفيات وأضرار جسيمة للسيارات بالإضافة إلى الحوادث.

وفي تصريح لبرنامج “الراصد” قال “محمد “عامل في ورشة سيارات، أن الحفر تؤدي إلى حدوث تلفيات في السيارات.

وتابع :” تجينا السيارات خربانة بسبب الحوادث اللي تصير في الحفر”.

من جانبه قال المواطن فيصل العجمي: “تسببت حفرة في حدوث أضرار جسيمة في سيارتي”، وأردف عندما طالبت المقاول بالتعويض لم يتعاون معنا”.

وزاد المواطن منصور الدوسري :” هناك عدم وضوح لآلية التنظيم والترتيب والتعويض”.