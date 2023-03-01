طلبت هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي الطلاق من زوجها على خلفية اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل فتاة في باريس.

وبدأت الزوجة بالفعل في إجراءات الطلاق، فيما أكدت تقارير صحفية أن الثنائي كان يفكران منذ فترة بالانفصال.

وأكدت التقارير أن قصة الاغتصاب المزعومة ستسرع عملية الانفصال، خاصة وأن زوجته لم تحضر حفل جوائز “الأفضل” يوم الاثنين عندما تم اختياره في تشكيلة العام 2022.

وأضافت أنها كانت تفكر بالانفصال عن اللاعب المغربي بسبب فارق العمر بينهما ووجهات نظرهما المختلفة تجاه الحياة العائلية.