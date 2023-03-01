قال استشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال، عبد المحسن الملحم، إن إعطاء هرمونات تؤخر البلوغ يساعد في زيادة طول الطفل.

وأضاف أن هرمون النمو يعد حل فعال جدا للحالات التي تعاني من نقص في هرمون النمو، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أن له فعالية كبيرة جدا إذا جاء الطفل في الوقت المناسب، مشددة على أهمية أن تحرص الأسرة على متابعة طول ووزن الطفل كل عام .