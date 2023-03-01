“الخطوط السعودية للتموين” تفتح التقديم في برنامج منتهي بالتوظيف

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين بدء التقديم للرجال أو نساء في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف.

واشترطت للتقديم الحصول على شهادة الثانوية كحد أدنى أو الدبلوم، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي سيكون في مسار الطهي والضيافة، وسيوفر محتوى تدريبي عالي المستوى تم تطويره من قبل خبراء عالميين في مجال الطهي.

كما اشترطت للالتحاق في البرنامج أن يكون سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا