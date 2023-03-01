أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، خلال فبراير الماضي، بتصويت الجماهير.

ومن بين المرشحين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، بعد مساهمته في إحراز 10 أهداف في مسابقة دوري روشن.

وينافس رونالدو على الجائزة كل من أوديون إيغالو مهاجم الهلال، وكودجو لابا مهاجم العين الإماراتي، وعمر السومة مهاجم العربي القطري، مهدي عبد الجبار لاعب المنامة البحريني، وأسو رستم لاعب الشرطة العراقي.

وكان إيغالو قد نجح في تسجيل 5 أهداف مع الهلالي، في الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال آسيا.