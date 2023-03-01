قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، إن حفل الإعلان عن مشاريع الشركات الكبرى “شريك” شهد الكشف عن مشروع البنية التحتية والكيابل البحرية.

وأضاف أن المشروع سيربط إيطاليا وفرنسا واليونان إلى المملكة والهند وسنغافورة وسيثبت للعالم أن المملكة هي محور ربط القارات، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأكد أن توقيع الاتفاقيات بشأن هذا الكيابل والبدء في المشروع في أقل من 4 شهور بفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد.

يذكر أن الحفل شهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات لـ12 مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل ثماني شركات، في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بحضور ولي العهد.

أقرأ أيضا