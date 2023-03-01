أعلنت️ شركة أرامكو عن برنامج الابتعاث الجامعي لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لابتعاثهم في أحد التخصصات.

وأوضحت الشركة أنه بعد إتمام برنامج الإعداد الجامعي بنجاح على مدى سنة دراسية كاملة في مدينة الظهران يتم ابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل الجامعات العالمية لدراسة تخصصات حسب احتياج الشركة.

وأضافت أنه بعد إكمال فترة الابتعاث والحصول على الشهادة الجامعية بنجاح. يعين الخريجون والخريجات كموظفين مهنيين في أرامكو السعودية.

وأكدت أن الطلاب والطالبات في برنامج الابتعاث الجامعي يحصلون على مستوى عال من الدعم والمساندة لضمان تحقيقهم لأهدافهم.

ونوهت بأن البرنامج يشمل عدد من المزايا منها تقديم مبلغ شهري قدره 3500 ريال لكل طالب وطالبة، وتوفير السكن بحسب خطة الشركة، ومواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة، واستخدام خدمات الطيران التابعة للشركة في رحلاتها داخل المملكة، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي:هنا