تغلب أرسنال على منافسه إيفرتون بنتيجة 4-صفر، ليعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.

وتمكن بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي قبل نهاية الشوط الأول من مساعده أرسنال في استغلال المباراة المؤجلة لزيادة الفارق أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وأحرز القائد مارتن أوديغارد الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 71 قبل أن يزيد مارتينيلي غلة أهداف أرسنال.

كما تخطى ليفربول ضيفه وولفرهامبتون واندرارز بثنائية الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح ليعزز آماله في التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وصعد ليفربول إلى المركز السادس وله 39 نقطة متقدما بفارق الأهداف على فولهام كما يملك مباراة مؤجلة.

وافتتح فان دايك التسجيل عندما وضع كرة بضربة رأس باتجاه المرمى لكن الحارس أنقذها لتذهب إلى جوتا الذي أعادها إلى المدافع الهولندي ليهز الشباك بضربة رأس في الدقيقة 73.