قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إنه عندما تتناقص تكاليف مصنعك كلما زاد الإنتاج.

وتابع فهد بن جمعة: مصنعك يحقق اقتصادات الحجم الكبير (Economies of scale)، وتكاليف أقل وأرباح أعلى، مما يعزز قدراتك على المنافسة المكانية.