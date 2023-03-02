قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إنه عندما تتناقص تكاليف مصنعك كلما زاد الإنتاج.
وتابع فهد بن جمعة: مصنعك يحقق اقتصادات الحجم الكبير (Economies of scale)، وتكاليف أقل وأرباح أعلى، مما يعزز قدراتك على المنافسة المكانية.
قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إنه عندما تتناقص تكاليف مصنعك كلما زاد الإنتاج.
وتابع فهد بن جمعة: مصنعك يحقق اقتصادات الحجم الكبير (Economies of scale)، وتكاليف أقل وأرباح أعلى، مما يعزز قدراتك على المنافسة المكانية.
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