وبدأت شوخان نور الدين صالحي، مع نادي فتاة أربيل بلعبة كرة اليد، حيث تعتبر هدافة بطولة الأندية العربية لكرة اليد.

ولعبت شوخان نور الدين مع نادي غاز الشمال لكرة الصالات، كما شاركت مع منتخب العراق لكرة الصالات.

وتعد هدافة بطولة غرب آسيا لكرة الصالات مع العراق، كما توجت بلقب هدافة الدوري السعودي، وحققت 43 هدفا في الدوري السعودي.

وأحرزت 4 سوبر هاتريك وسجلت 15 هدفافي مباراة واحدة بالدوري السعودي.