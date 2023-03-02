أعلنت مصادر في قطار الحرمين الشريفين، عن زيادة عدد الرحلات خلال شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 100 رحلة يومياً، لنقل المعتمرين ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت المصادر، إلى أن شهر رمضان سيشهد حركة كبيرة من محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مع توجيه المعتمرين للبيت الحرام والزائرين إلى المسجد النبوي الشريف، وفق “عكاظ”.

وتابعت أن قطار الحرمين السريع شهد إقبالاً متزايداً من الزوار والمعتمرين من قاصدي المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وزوار مدينة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عبر خمس محطات جهزت بكامل الخدمات.