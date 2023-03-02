انضم المعلق المصري ‘بلال علام’ الى قنوات SSC الرياضية.

ومن المتوقع أن تكون مباراة الاتحاد والنصر 9 مارس أولى مباريات المعلق.

وسبق وأن علق بلال علام في دوري المحترفين وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين.

 