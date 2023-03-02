انضم المعلق المصري ‘بلال علام’ الى قنوات SSC الرياضية.
ومن المتوقع أن تكون مباراة الاتحاد والنصر 9 مارس أولى مباريات المعلق.
وسبق وأن علق بلال علام في دوري المحترفين وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين.
انضم المعلق المصري ‘بلال علام’ الى قنوات SSC الرياضية.
ومن المتوقع أن تكون مباراة الاتحاد والنصر 9 مارس أولى مباريات المعلق.
وسبق وأن علق بلال علام في دوري المحترفين وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين.
بلال علام من مواليد السعودية و يحب المملكة و شعبها و نحن نبادله نفس الشعور و هو رجل محترم و فاضل و نرحب به في دورينا و أهلاً و سهلاً بك مرةً أخرى يا بلال.