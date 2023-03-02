كشفت شركة الأهلي إسناد (Al Ahli Esnad)، عن فتح باب التوظيف للعمل بمجال التمويل العقاري والمبيعات في القطاع المصرفي بكافة مناطق المملكة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن أماكن العمل هي:

1- المنطقة الوسطى (الرياض، الخرج).

2- المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة).

3- المنطقة الشرقية (القطيف، الخفجي، الخبر، الدمام، الأحساء).

4- المنطقة الجنوبية (نجران، خميس مشيط، جازان، الباحة، أبها).

5- المنطقة الشمالية (حائل).

وأفادت بأن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- موظف مبيعات.

– شهادة الدبلوم فما فوق.

– خبرة 1 سنة.

– العمل ميداني و مكتبي، وغيرهم.

2- مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري.

– شهادة الدبلوم فما فوق.

– خبرة لا تقل عن 2 سنوات.

– اللباقة في الحديث ومهارة التواصل الفعال، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال وظائف الشركة .