أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر أن المرحلة القادمة ستشهد منافسات قوية، فيها النصر والاتحاد، والهلال والنصر ومباريات قد تحدد مسار المنافسة، مُشيرًا إلى أن الهلال طرف ثابت في المنافسة والأندية الأخرى متغيرة .

وقال الجاسر خلال لقائه على برنامج المنتصف :” أن الفترة الحالية هي مرحلة الحسم في الدوري وسيبدع فيها الفريق الذي يجتهد “، لافتًا أن الشباب لديه إصابات عديدة ستؤثر على فريقه .

وأضاف:” في نهاية رمضان سيتوجه الدوري وسيتم معرفة الفريق الذي سيكون حظوظه أكبر، والفريق الذي سيستمر في المنافسة .”

وتابع:” تعودنا أن الهلال في آخر الموسم يبحث عن اللقب والانجاز خاصةً خلال الـ 3 سنوات الماضية.”