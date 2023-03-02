فيديو لرضيع يدخن السجائر الإلكترونية يثير الغضب

أثار مقطع فيديو متداول غضبا كبيرا، حيث ظهر أحد الأشخاص وهو يجبر رضيعا يبلغ من العمر 10 أشهر على تدخين السجائر الإلكترونية “فيب”.

ويظهر الفيديو الرضيع وهو يستنشق من الجهاز بفمه ويخرج الدخان من أنفه ثم يدخل في نوبة سعال.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن عمته هي التي قامت بهذا الفعل المشين، حيث كان الرضيع في حضنها بينما كانت تدخن، ثم قررت أن يشاركها ذلك مع توثيق تلك اللحظات .

ويسمع في الفيديو صوت امرأة تقول: “أتريد المحاولة؟”، أثناء رفع السيجارة، قبل وضع الجهاز على شفتي الطفل وجعله يستنشق، وسط ضحكات السيدة.