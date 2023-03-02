لفت محمد صلاح الأنظار، أمس الأربعاء، بآثار الحجامة التي ظهرت على ظهره عقب مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد اللقاء، خلع صلاح قميصه ليهديه لأحد مشجعي الفريق في المدرجات، كاشفا عن آثار الحجامة على ظهره.

وسجل النجم المصري وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك هدفي الفوز على الضيوف، ليقفز ليفربول إلى المركز السادس ويحيي آماله في بلوغ المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.