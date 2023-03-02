أوقفت السلطات الأميركية، أمس الأربعاء، رجلاً، اكتشفت عبوة ناسفة مخبّأة في حقيبته أثناء محاولته السفر في رحلة داخلية من بنسلفانيا إلى فلوريدا.

وقالت الوكالة الأميركية لسلامة المطارات “تي إي إيه” في بيان إنّه في مطار “ليهاي فالي” الدولي في شرق البلاد تم يوم الإثنين “اكتشاف العبوّة خلال تفتيش روتيني للأمتعة المسجّلة، حيث أطلقت الحقيبة إنذاراً عندما دخلت جهاز فحص الأمتعة” ففتّش أحد عناصر الأمن محتوياتها وعثر على عبوّة مخبّأة في بطانة الحقيبة.

و تأكّد مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” أنّ العبوة الدائرية الشكل هي بالفعل عبوّة متفجّرة تضمّ مسحوقاً من نوع المساحيق التي تدخل في صناعة الألعاب النارية، بحسب وثيقة قضائية نشرها موقع أكسيوس.

كما احتوت الحقيبة على قارورة من غاز البوتان (الغاز المنزلي) وولاعة وأنبوب بداخله بقايا مسحوق أبيض.