أوضحت الأخصائية النفسية الإكلينيكية نورة الزبن، تأثير ترتيب الطفل بين إخوته عليه من الجانب النفسي.
وقالت الزبن، خلال مداخلة على برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية:” إن ترتيب الطفل بين إخوته يؤثر عليه من الجانب النفسي. ”
وأضافت:” أن الطفل الأكبر يكون أكثر طاعة للوالدين بينما يكون الطفل الأخير أو المعروف بأنه آخر العنقود غير مسؤول أحيانًا.”
فيديو | أخصائية نفسية إكلينيكية نورة الزبن:
من الجانب النفسي.. ترتيب الطفل بين إخوته يؤثر.. و "آخر العنقود" غير مسؤول في بعض الأحيان وغير تقليدي#الراصد pic.twitter.com/akLhPHVaHk
— الراصد (@alraasd) March 1, 2023
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