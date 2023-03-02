أوضحت الأخصائية النفسية الإكلينيكية نورة الزبن، تأثير ترتيب الطفل بين إخوته عليه من الجانب النفسي.

وقالت الزبن، خلال مداخلة على برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية:” إن ترتيب الطفل بين إخوته يؤثر عليه من الجانب النفسي. ”

وأضافت:” أن الطفل الأكبر يكون أكثر طاعة للوالدين بينما يكون الطفل الأخير أو المعروف بأنه آخر العنقود غير مسؤول أحيانًا.”