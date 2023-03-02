قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني أن بعض الأندية ستدفع ضعف المكافآت لو حققت نصف منجزات الهلال.

وتابع خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن ما يميز اللاعب الهلالي أو من يرتدي قميص الهلال أن لديه هدف واحد فقط وهو المنافسة على البطولات والبحث عن التاريخ.

وأضاف أن ما يميز الأجيال الهلالية أن بينها سباق تتابع من يحقق ألقاب أكثر ، لافتاً إلى أن هناك أسماء تلعب للهلال محققة معه بطولات على مستوى القارة ووصافة العالم وبطولات في الدوري ولكن في أندية أخرى لن يقدم نفس المستوى.