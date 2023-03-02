كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن توقع جديد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بالزيادة في 2023 و2024.

وقالت “موديز” في تقريرها السنوي، أن التعديل بزيادة نسبة النمو إلى 2.5% في 2023، وبنسبة 3.1% في عام 2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً.

وأشادت “موديز” بقوة الاقتصاد السعودي رغم بعض التحديات، مشددة على أهمية الخطوات التي تقوم بها المملكة، لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والتي بدأت تؤتي ثمارها.

وأكدت وكالة «موديز» أن المملكة تتمتع بنقاط قوة تدعم تصنيفها الائتماني المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها، لافتة إلى أن نقاط القوة تشمل الميزانية العمومية المتينة المدعومة بمستويات معتدلة من الديون واحتياطيات مالية كبيرة، إلى جانب احتياطاتها النفطية الضخمة، وتكاليف استخراج النفط المنخفضة، والنظام المالي الذي تصفه بالمنظم والمدار بحكمة.