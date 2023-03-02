أوضح أستاذ قسم الفقه في جامعة القصيم، الشيخ عبدالله بن عمر السحيباني، حكم قائد السيارة الذي مات معه شخص بالخطأ بسبب حادث.

وقال السحيباني خلال لقائه على برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة:” الذي يتوفى معه شخص في السيارة ويكون عليه نسبة ولو قليلة من الخطأ، عليه صيام شهرين متتاليين، وإن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه.

وجاء ذلك ردًا على أحد الاستفسارات بشأن امرأة وقع عليها حادث وتوفت ابنتها ولديها جلطة سابقًا وتستعمل مسيلات في الدم فما الحكم الذي يقع عليها .