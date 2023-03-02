شدد باحثون على التحذير من خاصية غفوة المنبه للاستيقاظ من النوم؛ وذلك نظراً لخطورتها على صحة الإنسان.

وأكد تقرير إيطالي أن تأجيل موعد الاستيقاظ عن طريق الغفوة ليس ممارسة صحية على الإطلاق لصحة الإنسان، مُشيرة إلى أن غفوة المنبه لا تجعل الاستيقاظ أصعب فحسب، بل تجعله سبباً لصدمة أكبر للجسم.

وأوضح أن الباحثين توصلوا لتلك النتائج بعدما أجروا مقابلات مع 450 بالغاً يعملون في وظائف بدوام كامل للتحقق من مدة نومهم ومعدل ضربات القلب بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء.

وفي السياق ذاته، كشفت البيانات التي جمعتها الدراسة، أن أولئك الذين استخدموا غفوة المنبه عانوا من اضطرابات النوم بدرجة أكبر من أولئك الذين استيقظوا بشكل طبيعي.