أعلنت شركة الحفر العربية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطروحة هي :

كهربائي.

ميكانيكي.

مشغل مانليفت.

فني A/c.

مدير العمليات.

ضابط سلامة.

أخصائي مشتريات.

اختصاصي الشؤون القانونية.

أخصائي تطبيقات الأعمال الثاني.

مهندس مشروع.

مهندس معدات التحكم في الآبار.

وغيرها

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على رابط الموقع .