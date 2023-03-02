كشف نجل مهندس إيطالي يدعى أنجلو قصة زواجه من والدته في جازان ثم سافر وانقطعت أخباره.

وقال عبدالرحمن أنجلو لقناة العربية، إن أمه أخبرته بأن والده كان يصيد الغزلان والأرانب وطيور الحجل، ويقوم بالصيد مع جده بالقرب من القرية ويرعى المواشي وعندما أراد الزواج من والدته اشترط عليه أن يسلم أولا.

وأضاف أنه تزوج بالفعل وأنجب 3 أولاد توفي الأكبر وبقي هو وأخيه وعاشا بالمنطقة، مشيرا إلى أن والده فتح مشاريع وعمل في مشروع سد جازان ويمتلك بيت جميل.

وتابع: بعدها اختفى والدي أنجلو ولم يبلغ والدتي بأنه مسافر ولم يعد منذ 15 عاما فتطلقت والدتي منه وتزوجت، مبينا أنه استقر هو وأخيه بالمملكة ولهما أملاك.

وواصل أنه بعد ذلك جاء أشخاص يسألون عن أوراق أنجلو وأنه يريد أولاده في وطنه إيطاليا، ونصحوها بأن تحرق جميع الأوراق فحفرت حفرة وحرقت جميع الأوراق.

وانتقد عبدالرحمن اختفاء والده قائلاً : ما حد يترك أولاده.