تعتبر سيارة لكزس IS إحدى السيارات الفاخرة المُقدمة من العلامة اليابانية الفاخرة لكزس داخل المملكة والتي تحظى بشعبية وانتشار واسع المدى في أرجاء المملكة وداخل أسواق الشرق الأوسط والخليج العربي بشكل عام.

وتتمتع السيارة بتصميم فاخر، مع واجهة أمامية مميزة مع الشبك الأمامي المغزلي بهيكل ثلاثي الأبعاد، والمصابيح الأمامية بتصميم 3 عدسات على شكل حرف L، وأقواس عجلات أكثر بروزًا، وجنوط عجلات مقاس 19 بوصة.

كما تتميز السيارة أيضًا بمقصورة فخمة مزودة بـ 5 مقاعد رياضية من الجلد، وشاشة لمسية مقاس 10.3 بوصة، ونظام صوتي فاخرة مكون من 17 سماعات.

وزُودت لكزس بأنظمة الأمان ومساعدة السائق ومنها (وسائد هوائية، والمرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء، ومثبت سرعة، ونظام قراءة قياس ضغط الإطارات، وكاميرا للرجوع الخلفي، ونظام مساعد البقاء في المسار، وحساسات أمامية وخلفية، ومثبت السرعة النشط مع نظام حماية ما قبل الاصطدام).

وتستمد السيارة قوتها من خيارين من المحركات، هما:

الأول: محرك بنزين مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 241 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

الثاني: محرك بنزين، مكون من 6 اسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة قدرها 311 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

وتتوفر السيارة موديل 2023، في فئة واحدة هي IS300 AA Elegant، بسعر يصل إلى 181,815 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.